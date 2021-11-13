Аналитик Коротченко: удары украинских Bayraktar TB2 по инфраструктуре ДНР и ЛНР будут означать для них «смертный приговор»

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13 ноября 2021, 15:30 Источник: «Украина.ру»

Беспилотник Bayraktar TB2, Alba Cambeiro / globallookpress.com

Удары украинских беспилотников Bayraktar TB2 по инфраструктуре самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут означать для них «смертный приговор». Соответствующее мнение озвучил российский военный аналитик Игорь Коротченко.

В конце прошлого месяца стало известно о первом боевом применении в Донбассе киевского Bayraktar TB2. Как констатировал Коротченко, у Народной милиции республик нет средств ПВО, способных эффективно бороться с данными дронами. В связи с этим «украинские военные получат господство в воздухе», отметил эксперт.

«Они теперь смогут наносить удары по объектам инфраструктуры, в том числе критически важным. В условиях надвигающейся зимы для Донбасса это фактически будет означать смертный приговор», — указал Игорь Коротченко.

Как сообщалось ранее в субботу, бывший командир ополчения ДНР Игорь Стрелков высказал точку зрения, согласно которой Киев нанесет танковые удары в Донбассе, если будет уверен, что Россия не вмешается в конфликт.

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