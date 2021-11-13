Стрелков: Украина нанесет танковые удары по ДНР и ЛНР, если будет уверена, что Россия не вмешается в конфликт в Донбассе

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13 ноября 2021, 12:39 Источник: ОСН

Украинские танки, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина нанесет танковые удары по самопровозглашенным республикам Донбасса, если будет уверена, что Российская Федерация не вмешается в конфликт. Соответствующий прогноз озвучил Игорь Стрелков, бывший командир ополчения ДНР.

Стрелков, комментируя текущее обострение ситуации в зоне противостояния на востоке Украины, констатировал, что киевская артиллерия ежедневно обстреливает пригороды Донецка из 152-мм орудий. По словам экс-командира, украинская сторона готова и к танковым ударам. Они будут осуществлены, если в Киеве возникнет уверенность в том, что Москва не вмешается в конфликт, отметил Игорь Стрелков.

Он добавил, что наступление противника на ДНР и ЛНР неизбежно.

Как сообщалось ранее в субботу, политик Василий Волга заявил, что армия Украины готова нанести «стремительный удар» в Донбассе в случае нахождения в Черном море американского Шестого флота.

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