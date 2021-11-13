Украинский политик Волга: ВСУ готовы нанести «стремительный удар» в Донбассе, если в Черном море будет стоять Шестой флот США

Вооруженные силы Украины готовы нанести «стремительный удар» в Донбассе, если в Черном море будет стоять Шестой флот Соединенных Штатов. Об этом заявил украинский политик, основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.
Волга спрогнозировал, что «будет новая попытка пробовать Донбасс на прочность». По словам политика, киевские военные готовы нанести «стремительный удар» по самопровозглашенным ДНР и ЛНР в случае нахождения в акватории Черного моря Шестого флота США. В ВСУ полагают, что в такой ситуации Россия не станет вмешиваться в конфликт, отметил Василий Волга.
Как сообщалось ранее в субботу, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил с утверждением, согласно которому в Донбассе Украине противостоят около 2 100 «кадровых российских военных».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.