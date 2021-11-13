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13 ноября 2021, 11:27 Источник: «ПолитНавигатор»

Американские корабли, US Navy / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины готовы нанести «стремительный удар» в Донбассе, если в Черном море будет стоять Шестой флот Соединенных Штатов. Об этом заявил украинский политик, основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

Волга спрогнозировал, что «будет новая попытка пробовать Донбасс на прочность». По словам политика, киевские военные готовы нанести «стремительный удар» по самопровозглашенным ДНР и ЛНР в случае нахождения в акватории Черного моря Шестого флота США. В ВСУ полагают, что в такой ситуации Россия не станет вмешиваться в конфликт, отметил Василий Волга.

Как сообщалось ранее в субботу, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил с утверждением, согласно которому в Донбассе Украине противостоят около 2 100 «кадровых российских военных».

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