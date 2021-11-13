Главком ВСУ Залужный: в Донбассе Украине противостоят около 2 100 «кадровых российских военных»

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13 ноября 2021, 08:57

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В Донбассе Украине противостоят порядка 2 100 «кадровых российских военных». С соответствующим утверждением выступил некоторое время назад Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Процитированный «Русской весной» Залужный заявил, что «на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей государство-агрессор поддерживает мощную группировку», совокупная численность которой составляет свыше 35 тысяч человек. По словам главкома ВСУ, в Донбассе Украине противостоят около 2 100 «кадровых российских военных». Валерий Залужный добавил, что «кадровые русские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности» в подразделениях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Согласно официальной позиции киевских властей, Москва ответственна за развязывание вооруженного конфликта в Донбассе, который продолжается с весны 2014 года. Руководство РФ подобные обвинения опровергает.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, журналист Дмитрий Астрахань озвучил прогноз, согласно которому ВСУ превратят село Старомарьевка в «серой зоне» Донбасса в опорный пункт, а местных жителей выгонят.

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