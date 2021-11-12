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12 ноября 2021, 15:03

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины превратят село Старомарьевка в «серой зоне» Донбасса в опорный пункт, а местных жителей выгонят. Соответствующий прогноз озвучил военный корреспондент Дмитрий Астрахань.

В конце прошлого месяца появилась информация, согласно которой ВСУ вошли в Старомарьевку, которая расположена в «серой зоне» на юге линии разграничения между подконтрольной Киеву территорией Донецкой области и самопровозглашенной ДНР.

Дмитрий Астрахань, ставший собеседником Telegram-канала «Донбасс решает», предсказал, что Старомарьевка повторит судьбу населенных пунктов Широкино, Гладосово и Чигарей. Так же, как и там, украинские военные перекопают село и сделают его своим опорным пунктом. Мирных жителей выгонят, их дома превратятся в огневые точки, отметил журналист.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов выступил с утверждением, согласно которому Россия собрала у границ с соседней страной мощнейшую в Европе армейскую группировку.

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