Александр Турчинов: Россия собрала у границ с Украиной мощнейшую в Европе военную группировку

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12 ноября 2021, 12:38

Бывший секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов, Serg Glovny / globallookpress.com

Российская Федерация собрала у границ с Украиной мощнейшую в Европе военную группировку. С соответствующим утверждением в разговоре со СМИ выступил Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза.

Процитированный «ПолитНавигатором» Турчинов отметил, что, в частности, на северном направлении Украине «угрожает» 20-я гвардейская армия РФ, «с востока возле наших границ расположили 8-ю ударную гвардейскую армию».

По словам собеседника журналистов, Москва создала у государственных рубежей самую мощную в Европе группировку войск, которая в настоящий момент достигла своей максимальной боеспособности.

Киевские политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях РФ. Российская сторона опровергает подобные обвинения, указывая на их бездоказательный характер.

Ранее в пятницу сообщалось, что бойцы самопровозглашенной ЛНР уничтожили двух украинских военных в ответ на гибель сослуживца в ходе обстрела противника.

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