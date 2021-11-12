Бойцы ЛНР уничтожили двух украинских военных в ответ на гибель сослуживца во время обстрела ВСУ

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12 ноября 2021, 08:45

Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Бойцы ЛНР уничтожили двух киевских военных в ответ на гибель сослуживца во время обстрела Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.

В Народной милиции рассказали, что накануне вечером противник открыл прицельный огонь с применением ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия по селу Сокольники. В результате действий ВСУ погиб один боец ЛНР.

Народная милиция осуществила ответный удар, в ходе которого были уничтожены двое украинских военных.

Как сообщалось ранее, журналист Андрей Руденко озвучил точку зрения, согласно которой конфликт в Донбассе в будущем может перекинуться на границы России.

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