Бойцы ЛНР уничтожили двух украинских военных в ответ на гибель сослуживца во время обстрела ВСУ
12 ноября 2021, 08:45
Бойцы ЛНР уничтожили двух киевских военных в ответ на гибель сослуживца во время обстрела Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.
В Народной милиции рассказали, что накануне вечером противник открыл прицельный огонь с применением ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия по селу Сокольники. В результате действий ВСУ погиб один боец ЛНР.
Народная милиция осуществила ответный удар, в ходе которого были уничтожены двое украинских военных.
Как сообщалось ранее, журналист Андрей Руденко озвучил точку зрения, согласно которой конфликт в Донбассе в будущем может перекинуться на границы России.
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