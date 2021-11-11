Журналист Андрей Руденко: война в Донбассе в будущем может перекинуться на границы России

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11 ноября 2021, 20:08

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Война в Донбассе в будущем может перекинуться на границы Российской Федерации. Соответствующий прогноз озвучил отечественный журналист Андрей Руденко, работающий в зоне конфликта на востоке Украины.

По словам Руденко, выступившего в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», в настоящий момент киевская сторона стягивает в Донбасс «сотни единиц техники». Данный факт, а также усиление обстрелов территорий непризнанных ДНР и ЛНР, вероятно, свидетельствуют о том, что украинские власти намерены развязать полномасштабные боевые действия, полагает журналист.

Он отметил, что в будущем война в Донбассе может перекинуться на границы России, поскольку без помощи Москвы республики не в состоянии устоять под натиском армии Украины.

Как сообщалось ранее в четверг, глава Донецка Алексей Кулемзин заявил, что столица ДНР окружена противником почти со всех сторон.

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