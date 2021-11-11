Глава Донецка Кулемзин: столица ДНР почти со всех сторон окружена армией Украины

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11 ноября 2021, 19:43

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Донецк почти со всех сторон окружен Вооруженными силами Украины. С соответствующим заявлением выступил Алексей Кулемзин, глава администрации столицы самопровозглашенной ДНР.

По словам Кулемзина, ставшего собеседником Telegram-канала «Донбасс решает», ВСУ специально открывают огонь по мирным кварталам Донецка.

«Они знают, что обстреливают жилые кварталы, наводят ужас на людей. Это приводит к гибели мирного населения. Вчера по трем направлениям обстрелы», — отметил глава города.

Он указал, что в районе Донецка проходит самая длинная линия фронта, столица ДНР окружена почти со всем сторон.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал готовиться к «народной войне» с Россией.

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