Бывший замглавы Генштаба ВСУ Романенко призвал готовиться к «народной войне» с Россией
11 ноября 2021, 17:10
Генерал-лейтенант, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко призвал готовиться к «народной войне» с Российской Федерацией. Соответствующее заявление Романенко сделал в эфире одного из YouTube-каналов.
По словам генерал-лейтенанта, для оказания отпора РФ украинской стороне «как можно быстрее нужно перевооружаться современной техникой» и поднимать уровень боевой выучки. Также следует быть готовыми к «народной войне», отметил Игорь Романенко.
Официальный Киев обвиняет Россию в «агрессии» на территории Донбасса. Москва подобные утверждения опровергает.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Богдан Безпалько озвучил мнение, согласно которому Россия ответит на действия Украины в Донбассе только в случае ее масштабного наступления на непризнанные ДНР и ЛНР.
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