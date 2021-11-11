Аргументы Недели В мире 13+

Бывший замглавы Генштаба ВСУ Романенко призвал готовиться к «народной войне» с Россией

, 17:10

Бывший замглавы Генштаба ВСУ Романенко призвал готовиться к «народной войне» с Россией
Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Генерал-лейтенант, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко призвал готовиться к «народной войне» с Российской Федерацией. Соответствующее заявление Романенко сделал в эфире одного из YouTube-каналов.

По словам генерал-лейтенанта, для оказания отпора РФ украинской стороне «как можно быстрее нужно перевооружаться современной техникой» и поднимать уровень боевой выучки. Также следует быть готовыми к «народной войне», отметил Игорь Романенко.

Официальный Киев обвиняет Россию в «агрессии» на территории Донбасса. Москва подобные утверждения опровергает.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Богдан Безпалько озвучил мнение, согласно которому Россия ответит на действия Украины в Донбассе только в случае ее масштабного наступления на непризнанные ДНР и ЛНР.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Политика

В Минобороны РФ назвали незапланированные учения США и НАТО в Черном море «агрессивными действиями»

В Минобороны РФ назвали незапланированные учения США и НАТО в Черном море «агрессивными действиями»

В Минобороны РФ заявили, что проведение незапланированных учений вблизи российских границ на юге- это агрессивное действие со стороны США. В ведомстве обратили внимание на повышение военной активности Вашингтона и их союзников по НАТО в Черноморском регионе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью