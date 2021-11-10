Политолог Безпалько: Россия ответит на действия Украины в Донбассе только в случае ее масштабного наступления на ДНР и ЛНР

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10 ноября 2021, 08:01 Источник: «Украина.ру»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российская Федерация ответит на действия Украины в Донбассе только в случае ее масштабного наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный политолог Богдан Безпалько.

Эксперт отметил, что «Донбасс беззащитен», поскольку «Россия сейчас официально не признала его статус». Это не дает Москве возможности ввести в регион свои армейские подразделения и ответить военными методами на обстрелы киевскими силами территорий ДНР и ЛНР.

«Она ответит только в случае, если украинские войска пойдут в масштабное наступление. Это может расцениваться именно как casus belli. По крайней мере, повод для того, чтобы принудить Украину к миру», — указал Безпалько.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший замглавы украинского МИД Александр Чалый заявил, что США и ключевые страны НАТО «не хотят войти в прямое военное противостояние» с Россией из-за Киева.

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