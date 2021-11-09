Экс-замглавы МИД Украины Чалый: США и ключевые страны НАТО «не хотят войти в прямое военное противостояние» с Россией из-за Киева

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9 ноября 2021, 11:55

Учения НАТО, Spc. Jabari Clyburn / globallookpress.com

Соединенные Штаты и ключевые государства Североатлантического альянса «не хотят войти в прямое военное противостояние» с Россией из-за Киева. Соответствующее заявление в разговоре со СМИ сделал Александр Чалый, бывший замглавы украинского МИД.

Некоторое время назад телеканал CNN сообщил, что в РФ в начале ноября побывал директор ЦРУ Уильям Бернс. Его визит, согласно информации американских журналистов, был связан с предполагаемым наращиванием российских войск у границ с Украиной.

По словам Александра Чалого, ни США, на ключевые страны НАТО «не хотят войти в прямое военное противостояние» с Россией, обладающей вторым по мощи ядерным арсеналом в мире, из-за Киева.

«Поэтому так быстро полетел в Москву и Бернс, когда их данные показали, что идет концентрация на границах», — заявил процитированный «ПолитНавигатором» Чалый.

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