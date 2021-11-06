CNN: Глава ЦРУ ездил в Москву, чтобы выяснить намерения Кремля в отношении Украины

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6 ноября 2021, 15:54

Фото: Соцсети

Целью визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву было понять намерения России в отношении Украины и предупредить о том, что Вашингтон внимательно следит за передвижением российских войск вблизи украинской границы, сообщает портал Bulgarianmilitary, ссылаясь на американский телеканал CNN.

«Президент Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что Соединенные Штаты внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной, и чтобы попытаться определить мотивы действий России», - сообщает CNN.

Также CNN отмечает: «Соединенные Штаты все больше обеспокоены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи северной границы с Украиной… администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности между Москвой и Киевом». По словам источников канала, после встреч в России Бернс «разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь разрядить эту напряженность».

Глава ЦРУ также выразил обеспокоенность США по поводу того, что Россия «близка к» использованию экспорта газа в качестве рычага давления, в то время как Украина и другие европейские страны, по прогнозам, столкнутся с энергетическим кризисом зимой.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил в пятницу: «Мы продолжаем наблюдать необычную активность российских военных вблизи границы с Украиной. Мы продолжаем консультации с союзниками и партнерами по этой теме… Я не могу говорить о намерениях России, я не могу вдаваться в подробности оценок разведки, но отмечу, что любые действия России, направленные на эскалацию или агрессию, серьезно обеспокоят Соединенные Штаты».

Конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер призвали президента США Джо Байдена расширить поставки оружия в Украину и укрепить военное присутствие в Черном море, сообщает Defense News.

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