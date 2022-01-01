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Два телеканала на Украине показали новогоднее обращение к гражданам Порошенко вместо Зеленского

, 12:16 Источник: Лента.ру

Два телеканала на Украине показали новогоднее обращение к гражданам Порошенко вместо Зеленского
В. Зеленский, офис президента Украины

Два телеканала на Украине - «Прямий» и «5 канал» - показали новогоднее обращение к гражданам бывшего укранского президента Петра Порошенко вместо действующего Владимира Зеленского. На это обратило внимание издание «Гордон».

Канал «Прямий» в 23:56 начал транслировать речь Порошенко. После полуночи в новогоднюю ночь зрители смогли посмотреть и услышать поздравление от Зеленского.

На «5 канале» обращение украинского лидера показали задолго до наступления Нового года. В 23:56 началось поздравление Порошенко и завершилось в 00:00.

Бывший президент Украины записал видео вместе с супругой Мариной. Порошенко рассказал о своих поездках в Донбасс и борьбе с российской агрессией, а бывшая первая леди — о противодействии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Украинцы замечательные, открытые, добрые. Это не зависит от того, кто за кого голосует. Мы — граждане, одна великая нация.... Пусть новый год будет годом побед для страны и каждого из вас. Я твердо уверен: главные наши с вами победы еще впереди», — заявил Порошенко.

Эти два украинских телеканала транслируют поздравление Порошенко украинцев в новогоднюю ночь третий год подряд.

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