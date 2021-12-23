Таганский районный суд Москвы арестовал одного из избивших фигуриста Соловьёва

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23 декабря 2021, 17:39

тюрьма, фото: pixels.com

Таганский районный суд Москвы арестовал одного из двух первокурсников юридического факультета разных Вузов за избиение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Мужчина вступил в конфликт с 18-летними студентами из Читы после оскорблений в адрес его возлюбленной Анны Сидоровой и ее подруг.

«С учётом позиции прокуратуры Таганский районный суд избрал в отношении одного из фигурантов уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу»,- пояснили в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее МВД РФ обнародовало видео допроса задержанных за избиение фигуриста.

Инцидент произошел в ночь на 21 декабря возле столичного караоке-бара. Соловьев рассказал, что нападавшие агрессивно себя повели в ответ на его замечание. Фигурист попросил молодых людей вести себя поспокойнее и не приставать к его девушке Анне Сидоровой и ее подругам. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. У него диагностировали сильное сотрясение и гематому мозга.

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