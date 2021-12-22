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МВД РФ обнародовало видео допроса задержанных за избиение фигуриста Соловьева

, 22:57 Источник: пресс-служба МВД РФ

МВД РФ обнародовало видео допроса задержанных за избиение фигуриста Соловьева
Дмитрий Соловьев, фото: Instagram

Министерство внутренних дел России публиковало видео допроса задержанных студентов первого курса юридического факультета разных ВУЗов за избиение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрий Соловьева. У спортсмена диагностировали сильное сотрясение и гематому мозга.

«… двое мужчин, причинившие телесные повреждения 32-летнему жителю столицы, были задержаны. В течение суток дознавателем УВД по ЦАО г. Москвы было возбуждено уголовное дело в отношении задержанных по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»,- пояснили в ведомстве.

Один из задержанных рассказал, что конфликт начался после высказываний в адрес возлюбленной фигуриста Анны Сидоровой.

«… мой товарищ несколько раз ударил потерпевшего. Человеку не понравилось, что мы стояли, разговаривали с его дамами. Ударил именно мой друг, а толкнул потерпевший»,- добавил юноша.

Молодой человек уточнил, что его приятель нанес несколько ударов, когда конфликт уже, казалось, был исчерпан. Затем Соловьев принял решение вызвать сотрудников полиции.

Студент извинился за нанесенные оскорбления и сказал, что раскаивается в содеянном.

Отмечается, что его товарищ отказался говорить без адвоката, но сказал, что тоже раскаивается.

Ранее Соловьев сообщил, что нападавшие агрессивно себя повели в ответ на его замечание. Фигурист попросил молодых людей вести себя поспокойнее и не приставать к его девушке Анне Сидоровой и ее подругам. Его состояние по-прежнему сложное. 

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