МВД РФ обнародовало видео допроса задержанных за избиение фигуриста Соловьева

Министерство внутренних дел России публиковало видео допроса задержанных студентов первого курса юридического факультета разных ВУЗов за избиение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрий Соловьева. У спортсмена диагностировали сильное сотрясение и гематому мозга.
«… двое мужчин, причинившие телесные повреждения 32-летнему жителю столицы, были задержаны. В течение суток дознавателем УВД по ЦАО г. Москвы было возбуждено уголовное дело в отношении задержанных по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»,- пояснили в ведомстве.
Один из задержанных рассказал, что конфликт начался после высказываний в адрес возлюбленной фигуриста Анны Сидоровой.
«… мой товарищ несколько раз ударил потерпевшего. Человеку не понравилось, что мы стояли, разговаривали с его дамами. Ударил именно мой друг, а толкнул потерпевший»,- добавил юноша.
Молодой человек уточнил, что его приятель нанес несколько ударов, когда конфликт уже, казалось, был исчерпан. Затем Соловьев принял решение вызвать сотрудников полиции.
Студент извинился за нанесенные оскорбления и сказал, что раскаивается в содеянном.
Отмечается, что его товарищ отказался говорить без адвоката, но сказал, что тоже раскаивается.
Ранее Соловьев сообщил, что нападавшие агрессивно себя повели в ответ на его замечание. Фигурист попросил молодых людей вести себя поспокойнее и не приставать к его девушке Анне Сидоровой и ее подругам. Его состояние по-прежнему сложное.
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