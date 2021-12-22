Фигурист Соловьев поделился подробностями о нападении возле караоке-бара в Москве

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22 декабря 2021, 16:38 Источник: РЕН ТВ

Дмитрий Соловьев, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал о нападении в центре Москвы возле караоке-бара, где спортсмен отдыхал вместе со своей возлюбленной Анной Сидоровой и ее подругами. По его словам, злоумышленники начали приставать к девушкам.

«Я вышел немного позже, чем моя девушка с ее подругой. Где-то на минуту, наверное. И в этот момент я увидел, что молодые люди нецензурно выражались, приставали. Я просто попросил их хотя бы не выражаться, на что они сразу агрессивно ответили. Они очень агрессивно сразу повели себя»,- поделился фигурист.

Соловьев добавил, что один из парней попытался успокоить своих приятелей, но это не помогло. Спортсмен почувствовал толчок в грудь, после чего упал, но смог подняться и предупредить нападавших о последствиях.

«… говорю: "Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах... Всего лишь сказал "поспокойнее", иначе могут быть последствия: вам, наверняка, это не надо. Без угроз. Здесь камеры". После чего мне прилетело два удара. И я решил вызвать полицию»,- вспоминает он.

Ранее сообщалось, что конфликт произошел в ночь на 21 декабря. Менеджер Соловьёва сообщил, что к девушке спортсмена и ее подругам пристали трое парней. Фигурист хотел заступиться, но был избит. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. У него диагностировали сильное сотрясение и гематому мозга.

Двое из участников драки - 18-летние студенты из Читы задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

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