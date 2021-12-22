Олимпийского чемпиона фигуриста Дмитрия Соловьева избили в Москве

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22 декабря 2021, 07:49 Источник: Sports.ru

Дмитрий Соловьев с Ольгой Бузовой в шоу «Ледниковый период», Dmitry Golubovich/globallook.com

Олимпийский чемпион Сочи в командных соревнованиях фигуристов Дмитрий Соловьев избит в центре Москве. С черепно-мозговой травмой он доставлен в больницу. Как рассказала девушка Соловьева, керлингистка Анна Сидорова, у спортсмена диагностировано сильное сотрясение и гематома мозга.

Инцидент произошел в ночь на 21 декабря возле одного из столичных караоке-баров. У входа в заведение двое мужчин начали приставать к Сидоровой, возник конфликт.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео с места происшествия, которое, вероятно, снято одним из участников инцидента. На записи видно, что один из нападавших узнал Соловьева, слышны его слова: «это олимпийский чемпион, он за нас выступал». Другой при этом требует, чтобы Соловьев «ответил за свои слова». Видно также, как один из молодых людей бьет фигуриста в лицо, а после того как он упал, начинает избивать ногами.

Двое из участников драки задержаны. По данным Телеграм-канала «112», им по 18-лет. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что председатель СКР Александр Бастрыкин запросил материалы дела из полиции.

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