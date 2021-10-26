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Партнер Бородиной и Бузовой по «Ледниковому периоду» рассказал об их недостатках

, 10:19

Партнер Бородиной и Бузовой по «Ледниковому периоду» рассказал об их недостатках
Фото: vk.com/dmitrysoloviev Дмитрий Соловьев

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев высказался о недостатках телеведущих Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, с которыми он выступал на шоу «Ледниковый период».

Соловьев рассказал, что в Бородиной его напрягало отсутствие пластики: «Когда мы увиделись в первый раз, то Ксюша была каракатицей. Это когда человек не понимает, как поставить ногу, и они просто разъезжаются в разные стороны».

Недостатком Бузовой для фигуриста явилась ее излишняя эмоциональность: «Оля — очень эмоциональный человек, и она проживает свои эмоции через слезы. Могу сказать одно: мне максимально сложно справляться с женскими слезами».

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