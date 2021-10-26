Партнер Бородиной и Бузовой по «Ледниковому периоду» рассказал об их недостатках
26 октября 2021, 10:19 Анастасия Иванова
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев высказался о недостатках телеведущих Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, с которыми он выступал на шоу «Ледниковый период».
Соловьев рассказал, что в Бородиной его напрягало отсутствие пластики: «Когда мы увиделись в первый раз, то Ксюша была каракатицей. Это когда человек не понимает, как поставить ногу, и они просто разъезжаются в разные стороны».
Недостатком Бузовой для фигуриста явилась ее излишняя эмоциональность: «Оля — очень эмоциональный человек, и она проживает свои эмоции через слезы. Могу сказать одно: мне максимально сложно справляться с женскими слезами».
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