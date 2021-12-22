Возлюбленная Соловьева сообщила, что состояние фигуриста остается сложным

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22 декабря 2021, 17:58

Дмитрий Соловьев и Анна Сидорова, фото: Instagram

Анна Сидорова, керлингистка, возлюбленная олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, рассказала о состоянии спортсмена после избиения возле караоке-бара в Москве. Инцидент произошел в ночь на 21 декабря.

«… его состояние по-прежнему сложное, связь с ним очень ограничена, врачи запрещают общаться чаще, чем один, два раза в день. Говорит, что все время хочется спать и продолжает болеть голова. Четыре ближайших дня самые опасные, потому что даже врачи не могут прогнозировать изменения гематомы в головном мозге», - поделилась девушка.

Сидорова отметила, что до сих пор находится в состоянии шока. Керлингистка поблагодарила всех, кто остался неравнодушным к ситуации. По ее словам, самое главное, чтобы Дмитрий сейчас поправился.

Ранее Соловьев рассказал, что нападавшие агрессивно себя повели в ответ на его замечание. Фигурист попросил молодых людей вести себя поспокойнее и не приставать к его девушке Анне Сидоровой и ее подругам.

Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. У него диагностировали сильное сотрясение и гематому мозга.

Двое из участников драки - 18-летние студенты из Читы задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

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