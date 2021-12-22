Задержанных за избиение фигуриста Соловьева студентов отпустят через 48 часов

Аргументы Недели → Общество 13+

22 декабря 2021, 17:09

фото: МВД РФ

Глава управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал о задержанных студентах за избиение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева у столичного караоке-бара. У спортсмена диагностировали сильное сотрясение и гематому мозга.

«… это студенты юридических факультетов различных вузов первого курса, 2003 года рождения. Это уроженцы города Чита, которые проживают и зарегистрированы в Москве»,- пояснил он в эфире программы «Соловьев Live».

Васенин отметил, что нарушители задержаны на 48 часов. По его словам, в отделение полиции доставляли всех - это и девушки, находящиеся на месте, и молодые люди - трое человек. Однако, по тем материалам, которые были изучены, принято решение в отношении двух граждан, добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что конфликт произошел в ночь на 21 декабря.

Сам Соловьев рассказал, что нападавшие агрессивно себя повели в ответ на его замечание. Фигурист попросил молодых людей вести себя поспокойнее и не приставать к его девушке Анне Сидоровой и ее подругам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости