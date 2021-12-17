Аналитик Владимир Нечитайло : «Тринадцатые пенсии порадуют, но это латание дыр»

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17 декабря 2021, 15:01 Источник: Свободная пресса

Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Пожилые люди, пенсионеры являются самыми социально незащищенными людьми в России, деньги им выплачивает ПФР, разве что по оценкам Росстата соответствуют тому инфляционному обвалу, который произошел в 2021 году.

Независимый финансовый аналитик Владимир Нечитайло отметил это, комментируя идею Госдумы выплачивать пенсионерам дополнительно перед Новым годом пенсию.

Эксперт считает, что тринадцатая пенсия пожилых россиян, несомненно, обрадует, - сообщает «Свободная пресса».

Аналитик Владимир Нечитайло отметил, что оценки, сколько средств придется потратить на новогодние выплаты пенсионерам у экспертов расходятся. По его мнению, что даже если это порядка 786 миллиардов рублей, федеральный бюджет не обрушится. Нечитайло раскрыл со ссылкой на Минфин, что по итогам 11 месяцев 2021 года профицит федерального бюджета достиг двух триллионов 337 миллиардов рублей. «Неужели эти "лишние" деньги нельзя потратить на повышение благосостояния самого старшего поколения?», - думает он.

Нечитайло убеждён, что любая выплата гораздо лучше, чем её отсутствие, но данный шаг является некоей «полумерой».

«По мне, так это просто латание дыр. В соответствии с требованиями Международной организации труда (МОТ), пенсия должна составлять не менее 40% от заработка...», — заключил аналитик.

Сергей Миронов направил в правительство законопроект о введении ежегодной выплаты 13-й пенсии.

Российские граждане к Новому году, до конца 2021 года, получат пенсии и заработную плату за январь, премии, тринадцатую зарплату и пособия.

Российские пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат пенсию за январь месяц 2022 года в декабре 2021 года.

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