Депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала все выплаты, которые россияне получат к Новому году

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17 декабря 2021, 07:33

фото: pixabay.com

Российские граждане к Новому году, до конца 2021 года, получат пенсии и заработную плату за январь, премии, тринадцатую зарплату и пособия. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что денежные средства на выплаты уже заложены в бюджет и производятся перед праздниками.

Парламентарий напомнила, что по трудовому кодексу аванс и зарплата выплачиваются дважды в месяц через равные промежутки,- сообщает URA.RU. Нередко у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходится на период с 1 по 10 января. В этом случае зарплату, премии, 13 зарплату люди получат перед Новым годом. Многие россияне получают пенсию в период праздничных дней.

По словам Бессараб, будут выплачены и пенсии за январь 2022 года, это заложено в бюджет 2021 года.

Парламентарий отметила, что работодатели и регионы стараются выдать детские новогодние подарки, помочь многодетным семьям и ветеранам в период до Нового года.

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