В Пенсионном фонде РФ рассказали, кто получит сразу две пенсии перед Новым годом

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10 декабря 2021, 11:45 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Российские пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат пенсию за январь месяц 2022 года в декабре 2021 года. В одном из региональных отделений Пенсионного фонда России (ПФР) напомнили, что период выплаты пенсий по почте у каждого российского пенсинера свой.

Гражданам, кому выплачивают пенсию первого числа каждого месяца, выплатят в конце декабря вторую пенсию, - сообщает URA.RU со ссылкой на источник в ПФР. В 2022 году первые числа января будут выходными днями.

Почта России пошла навстречу ПФР, сократив число нерабочих дней, и люди, получающие пенсию с третьего числа, смогут получить выплаты вовремя.

Экономист Константин Добромыслов ранее информировал, что россиянам выплатят пенсию за декабрь и январь одновременно, поскольку в начале января будут нерабочие дни.

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