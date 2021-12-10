Аргументы Недели Общество 13+

В Пенсионном фонде РФ рассказали, кто получит сразу две пенсии перед Новым годом

, 11:45 Источник: URA.RU

В Пенсионном фонде РФ рассказали, кто получит сразу две пенсии перед Новым годом
фото: pixabay.com

Российские пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат пенсию за январь месяц 2022 года в декабре 2021 года. В одном из региональных отделений Пенсионного фонда России (ПФР) напомнили, что период выплаты пенсий по почте у каждого российского пенсинера свой.

Гражданам, кому выплачивают пенсию первого числа каждого месяца, выплатят в конце декабря вторую пенсию, - сообщает URA.RU со ссылкой на источник в ПФР. В 2022 году первые числа января будут выходными днями.

Почта России пошла навстречу ПФР, сократив число нерабочих дней, и люди, получающие пенсию с третьего числа, смогут получить выплаты вовремя.

Экономист Константин Добромыслов ранее информировал, что россиянам выплатят пенсию за декабрь и январь одновременно, поскольку в начале января будут нерабочие дни.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Немецкий политолог Александр Рар заявил о планах «Зеленых» чинить «проблемы» России с «Северным потоком – 2»

Немецкий политолог Александр Рар заявил о планах «Зеленых» чинить «проблемы» России с «Северным потоком – 2»

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что партия «Союз 90/Зеленые» продолжит выступать против российского газопровода «Северный поток – 2» и чинить «проблемы» России в этом направлении.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

В мире