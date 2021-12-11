Сергей Миронов направил в правительство законопроект о выплате тринадцатой пенсии

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11 декабря 2021, 17:35 Источник: "Свободная пресса"

Пенсионерки, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Лидер справедливороссов Сергей Миронов направил в правительство законопроект о введении ежегодной выплаты 13-й пенсии. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.

По мнению Миронова, это могло бы облегчить положение самой незащищенной категории граждан. Он предлагает выплатить им 13-пенсию уже в этом декабре.

«По нашей оценке, на выплату 13-й пенсии потребуется около 654,8 млрд рублей. Деньги на такие выплаты у Минфина имеются», - написал Миронов.

Кроме того он напомнил, что « в конце каждого года в казну возвращается как минимум по одному трлн рублей. Это те средства, которые Минфин ну никак не может направить на экономические и социально важные проекты. Со своими задачами не справляется и пенсионный фонд, который не в состоянии с пользой для дела распорядиться сотнями миллиардов рублей. Эти деньги лежат на счетах в банках и приносят ПФР дополнительный доход в виде процентов», написал политик.

Кроме того, Миронов предложил вдвое увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии для тех, кому исполнилось 70 лет. Сейчас она составляет 6044 рублей.

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