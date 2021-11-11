Вирусолог Анатолий Альтштейн о QR-кодах в магазинах и транспорте: Эта мера обеспечит лучшую жизнь для вакцинированных

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11 ноября 2021, 17:49

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что сейчас главной задачей борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 является максимум вакцинированных людей.

Альтштейн прокомментировал активно распространяемую сегодня информацию о том, что в России оперштаб и ведомства заняты подготовкой законопроектов о введении обязательных QR-кодов в магазинах, кафе, транспорте.

Доктор Альтштейн заявил, что поддерживает решение о введении обязательных QR-кодов. По его мнению, это правильная мера, - передает RT.

«Эта мера обеспечит лучшую жизнь для людей, которые провакцинируются, и создаст неудобства людям, которые не хотят прививаться от коронавируса. Сейчас самая главная задача борьбы с пандемией — это как можно больше вакцинированных людей», — заключил известный вирусолог.

В оперштабе в четверг заявили, что о внесении законопроектов в Госдуму сообщат дополнительно.

Глава центра им.Гамалеи, в котором разработали "Спутник V", Александр Гинцбург предложил включить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок и сделать обязательной.

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