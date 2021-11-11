Гинцбург: обязательная вакцинация от COVID-19 не предполагает принуждения и наказаний за отказ от прививки

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11 ноября 2021, 10:13

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В России есть закон о вакцинации. Глава центра им.Гамалеи, в котором разработали "Спутник V", Александр Гинцбург предложил включить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок и сделать обязательной.

В четверг академик Александр Гинцбург пояснил со ссылкой на закон о вакцинации, что включение вакцины от COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок по аналогии с вакцинацией от гриппа, которая в нашей стране также является обязательной, не подразумевает принудительности.

Как отметил разработчик первого зарегистрированного в России препарата от коронавируса, Национальный календарь прививок обязателен для всех граждан, которые рождаются и живут в РФ, в отличие от календаря прививок по эпидпоказаниям, который обязателен для людей в тех регионах, где данное заболевание является фактически эндемичным, то есть где есть очаг данного заболевания.

По словам Гинцбурга, в законе о вакцинации всё прописывается. Он отметил, что в России законодательство в этом отношении совсем мягкое, никто никого в тюрьму не посадит и даже не оштрафует. "Ни о какой принудительности речи быть не может. А обязательность подразумевает бесплатность и общедоступность. Это, скорее, обещание российского государства перед населением", - цитирует Гинцбурга "Интерфакс".

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