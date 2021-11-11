Оперштаб готовит законопроекты о введении обязательных QR-кодов в магазинах и на транспорте

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11 ноября 2021, 14:26

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вместе с профильными ведомствами готовит законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

В оперштабе в четверг заявили, что о внесении законопроектов в Госдуму сообщат дополнительно, - передает ТАСС.

Ранее сегодня издание РБК со ссылкой на источник в правительстве раскрыло, что власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, а мера будет действовать до июня 2022 года.

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, QR-коды на посещение общественных заведений введены в 77 регионах РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 ноября сообщал, что отмена QR-кодов и других ограничительных мероприятий по ковиду возможна только после окончания пандемии. Песков отметил, что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится.

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