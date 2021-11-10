Песков объяснил, почему планов сохранения QR-кодов после пандемии COVID-19 в Кремле нет
10 ноября 2021, 13:33
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в среду заявил журналистам, что сохранение QR-кодов после пандемии коронавирусной инфекции не рассматривается.
С 8 ноября в Москве и многих крупных городах РФ действует система QR-кодов для посещения общественных мест. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что в настоящее время этот вопрос не обсуждается, поскольку никто не может сказать, когда закончится пандемия.
Журналисты задали вопрос про QR-коды, учитывая высказывание полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, что вход в общественные места по QR-кодам надолго.
"Не рассматривается, потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится",- ответил на брифинге официальный представитель Кремля.
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