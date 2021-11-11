Вирусолог Александр Шестопалов назвал последствия отказа вакцинироваться от COVID-19: каждый двадцатый умрёт

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11 ноября 2021, 14:12

фото: pixabay.com

Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 снижает риски умереть у заболевших инфекцией нового типа в десять раз. Без прививки летальность достигает пяти процентов.

Вице-премьер Татьяна Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина заявила, что россияне, у которых нет медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, должны сделать прививку от COVID-19. По данным Голиковой, на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4 процента, а должен быть - 80.

Профессор, доктор биологических наук, вирусолог Александр Шестопалов раскрыл, что в регионах в ковидных госпиталях доля привитых среди пациентов не превышает 18 процентов. В Белгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) доля привитых среди госпитализированных с COVID-19 достигла 12%, в Новгородской и Вологодской областях — 10%. В Петербурге - от 8 до 10%, в Башкирии — 5–7%, в Калужской области — не более 5–7%.

Вирусолог Александр Шестопалов пояснил, что показатель в 18% находится в пределах нормы и не должен вызывать опасений у жителей. Как сказал специалист в беседе с Общественной службой новостей, вакцинироваться необходимо, поскольку прививка снизит риск умереть от инфекции.

"Если ты вакцинирован, то летальность 0,5%, а если не вакцинирован, то из заболевших умирает 5%" - подчеркнул вирусолог.

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