Голикова: все россияне без медотвода от вакцинации должны привиться от COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

10 ноября 2021, 17:59

фото с сайта Кремля

Вице-премьер Татьяна Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявила, что российские граждане, у которых нет медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, должны сделать прививку от COVID-19.

Выступая на совещании первой, Голикова обратиласт к гражданам заявила, что "напряженность в медицинской системе полностью сегодня зависит от нашего с вами поведения и от приверженности профилактическим мероприятиям, ключевое место в которых занимает вакцинация".

"Главная задача – это достижение коллективного иммунитета, показатель которого складывается из количества переболевших граждан и количества вакцинированных и ревакцинированных граждан", - подчеркнула Татьяна Голикова.

По данным Голиковой, на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%, доля вакцинированных граждан старше 60 лет - 44,7%.

По ее словам, для достижения уровня 80% все граждане Российской Федерации, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто вакцинацию пройти.

Для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу "нужно уже сейчас привить порядка 22 млн человек, а ревакцинировать еще порядка 9 млн человек".

Александр Гинцбург, директор Центра Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", академик, микробиолог, ранее заявил, что вакцинация должна быть обязательной.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости