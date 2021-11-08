Как муж Скабеевой попал в Госдуму, а россияне отметили 7 ноября. Резонансные новости недели

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8 ноября 2021, 11:59 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.





В России выбор непростой, а на деле – Петр Толстой



В СМИ появились данные о расходах кандидатов в Госдуму от «Единой России» во время предвыборной кампании 2021 года. Оказалось, что телеведущий Евгений Попов потратил на изготовление печатных материалов 15,2 млн рублей, а на оплату «иных услуг» - 20 млн рублей. Агитация в печатных СМИ обошлась мужу Скабеевой в 1,6 млн рублей. На телерекламу одномандатник не тратился совсем, что и неудивительно для ведущего на ТВ. Получается, что общая сумма расходов действующего теперь уже депутата Госдумы составила почти 37 миллионов руб.



Немного скромнее выглядят расходы Петра Толстого. Секретарь Московского отделения партии «Единая Россия» потратил 25,2 млн рублей на «услуги информационного и консультационного характера». На печатные агитматериалы у него ушло 9,7 млн рублей. Реклама на телевидении и радио обошлась ему в 477 тыс. рублей. Итого: 35,4 миллиона руб.



По данным Росстата, средняя зарплата в Москве в 2021 году составляет 108 520 рублей. Выходит, что «среднему» москвичу только на агитацию уровня Госдумы пришлось бы зарабатывать около 28 лет.



Как видим, пропаганда в России оплачивается совсем неплохо. Простым же россиянам на прошлой неделе в очередной раз предложили отметить День народного единства. При этом, согласно некоторым опросам, многие из соотечественников вместо этого предпочли отпраздновать 7 ноября.



Известно, что новый состав Госдумы уже успел отметиться некоторыми неоднозначными решениями. Так, 26 октября, был отклонен законопроект о полном освобождении участников Великой Отечественной войны от оплаты жилья и коммунальных услуг.



Напомним, что ранее в правительстве РФ подверглась критике инициатива об уголовной ответственности депутатов за невыполнение предвыборных обещаний.



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В Карачаево-Черкесии во время пандемии закатили свадьбу на 1 000 человек



На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что первый вице-премьер Карачаево-Черкесии Руслан Тамбиев в период роста заболеваемости COVID-19 устроил для своей дочери свадьбу в ресторане, при этом гостями этого торжественного события стали 1 000 человек. В Сети было размещено видео с мероприятия.



Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии были введены новые ограничения и запрещены массовые мероприятия, а также временно прекратили работу рестораны. На вседозволенность Тамбиева во время пандемии отреагировали подписчики Инстаграма.



«Для них ограничения не действуют или как? Если чиновник, то все можно, да?» – поинтересовался подписчик соцсети.



«У них нет вируса! Вирус только для народа», – заявила пользовательница Инстаграма.



Позже появились «волшебные» подробности. В парламенте Карачаево-Черкесии сообщили, что Руслан Тамбиев был уволен со своего поста ровно две недели назад, но при этом нет «письменного приказа о его освобождении от должности».



Тем временем стало известно, что жители Хабаровского края, прошедшие вакцинацию в одном из районов региона, могут стать участниками розыгрыша, в призовом фонде которого значатся три тонны угля и микроволновка.



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Росгвардия и ФСО засекретят госзакупки



С 1 января 2022 года Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО) перестанут раскрывать данные о своих госзакупках. Известно, что ранее подобное могли себе позволить только ФСБ, Минобороны и СВР.



«Речь идет о специальных ведомствах и, конечно, это относится к сфере гостайны»,- прокомментировал новое решение правительства РФ Дмитрий Песков.



В то же время некоторые эксперты считают главной причиной появления нового постановления - желание властей скрыть масштабы коррупции силовиков, поскольку это может отразиться на репутации соответствующих ведомств.



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В Зимбабве согласились сотрудничать с «Роскосмосом»



Африканцы и корпорация «Роскосмос» объединят свои усилия в подготовке кадров для космической отрасли. Это стало известно после подписания меморандума о сотрудничестве между космическим агентством Зимбабве и российской стороной.



Помимо этого, представители «Роскосмоса» поговорили с африканцами о перспективах сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли из космоса.





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