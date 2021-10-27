Власти регионов России массово скупают иконы на сайте Госзакупок

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27 октября 2021, 18:30 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Власти российских регионов активно размещают заказы на поставку икон на сайте Госзакупок. Стали известны лидеры по приобретению молитвенных образов за последние 5 лет среди администраций и правительств регионов России.



Лидером по закупке икон является Управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области. Только в сентябре этого года ведомство закупило 250 икон святого благоверного великого князя Александра Невского. В августе 2021 года то же ведомство заказало 3 иконы по 40 тысяч рублей за штуку, хотя в мае уже разместило заказ на 3 иконы по 40 тысяч рублей и одну — за 50 тысяч рублей. Известно, что за 2017 год Управделами Нижегородского правительства закупило целых 16 икон.



Нижегородское правительство почти всегда покупает дорогие иконы - от 17 до 50 тысяч рублей за штуку. Общее количество приобретенных за последние 5 лет икон – 282 штуки.



В то же время известно, что молитвы чиновников простым жителям Нижегородской области не помогают. По данным Росстата, 10% жителей региона живут за чертой бедности.



Второе место по закупкам молитвенных образов занимает Архангельская область, где администрация губернатора региона и правительства вместе с представительством области при правительстве России за пять лет разместила 5 заказов суммой почти на миллион рублей. При этом Архангельская область обошла Нижегородскую по стоимости икон: в 2021 году администрация приобрела 2 иконы за 65 тысяч рублей, а в 2018-м — икону Архангела Михаила за 82 тысячи рублей, которая и оказалась самой дорогой иконой, купленной региональными властями. Кроме того, Архангельская область разместила на сайте Госзакупок самый дорогой заказ на иконы за все время, закупив в 2018 году 7 икон на 345 тысяч рублей.



А вот администрация губернатора Брянской области и правительство Брянской области за 4 года разместили только 7 небольших таких тендеров, при этом стоимость икон не превышает 19–20 тысяч рублей.



Правительство Сахалинской области покупало иконы только в 2019 году, зато трижды. Одна из самых дорогих икон в контрактах — «Икона с ковчегом» за 37 тысяч рублей, которая была куплена вместе с «Яйцом на подставке с ликом Владимирской Богоматери» за 10 тысяч рублей.



В Жуковском районе Калужской области молитвенные дела обстоят намного хуже. Там иконы закупали на протяжении четырех лет, но самые дешевые - не больше трех тысяч рублей за штуку. Не лучше дела и в Данковском районе Липецкой области: там администрация района закупила 90 икон по цене 150 рублей за каждую.



Сумма закупок икон всеми региональными властями России за последние пять лет составила 4 413 000 рублей.





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