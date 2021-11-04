Народ един в нищете и не согласен с откровениями отдельных представителей власти

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4 ноября 2021, 17:44 Николай ХОХЛОВ

Фото Олеси Аверьяновой, Аргументы недели

Российские депутаты и чиновники продолжают «жечь напалмом». Заявления некоторых из них становятся своеобразным маркером нашего времени, которое все больше напоминает изощрённый сюрреализм.



Последним ярким примером стало выступление депутата Мосгордумы Натальи Метлиной. Она посоветовала пенсионерам не просить помощи у государства, а обращаться к своим детям и надеяться только на себя.



«Нужно было думать, как вы будете жить после 55-60 лет», — подчеркнула Метлина.



Такой посыл российской политической «элиты» не остался неуслышанным обществом. Заявление Натальи Метлиной вызвало негодование не только простых людей, но и многих представителей бизнеса и той же самой власти. Вот как, например, отреагировал руководитель Профсоюза работников социальной сферы и услуг Олег Шелягов.



«Фраза главы екатеринбургского департамента молодежной политики, сказанная три года назад и стоившая ей места, звучала как «государство не просило вас рожать». Напомню, поскольку нынешнее «клиповое мышление» не рассчитано на долгую память. Тогда уральская чиновница за свои слова ответила отставкой, к тому же стала центром огромного скандала. И тогда казалось, что подобное больше не повторится.



Прошло ровно три года. Известная журналистка Наталья Метлина, депутат Мосгордумы от «Единой России», жжёт глаголом – «государство не просило пенсионеров рожать!». Пенсионерам должны помогать их дети, считает депутатка. Те самые, которых государство не просило рожать. Но уж раз так вышло – пусть уже помогают, раз их нарожали. А не имеющие детей пенсионеры, видимо, должны стать жертвами естественного отбора.



И, если уж на то пошло – ок, государство не просит никого рожать. А президент, получается, об этом совершенно не знает и все вводит и вводит новые мотивирующие выплаты и льготы для тех, кто рожает. Забыли ему доложить, наверное. Как-то совершенно вылетело из головы», - написал Олег Шелягов в своем телеграм-канале.



Народный избранник депутат Метлина, видимо, не слышала о рекордном скачке инфляции в стране. Или это очередные окна Овертона, которые все больше и все шире открываются на нашей улице?



Свежи еще в памяти слова министра из Саратовской области Натальи Соколовой, которая посоветовала россиянам питаться «макарошками», поскольку они, по ее мнению, - недорогие. Так у нас теперь и «макарошки» уже становятся «золотыми».



Помним мы и рассуждения Максима Топилина, который в 2018 году занимал кресло министра труда и соцзащиты РФ. Он говорил, что проблема трудоустройства молодых людей скрывается в их завышенных ожиданиях по поводу зарплат. Стабильность в России заключается, по его мнению, в том числе и в «высокой» средней зарплате по стране, которая, по официальным данным, в то время составляла целых 42 тысячи рублей! Перефразировать это можно так: совсем вы уже там зажрались молодые россияне.



Досталось от Топилина и пожилым людям. Известно, что этот чиновник несколько лет назад занимался разработкой пенсионной реформы. Она, как мы помним, свелась к повышению пенсионного возраста.



Интересно, что совсем недавно Максим Топилин стал председателем комитета Госдумы РФ по экономической политике. Даже страшно теперь представить, какие заявления и законы ожидают нас в ближайшем будущем.





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