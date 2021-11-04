США уступили России место лидера в смертности от коронавируса

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4 ноября 2021, 15:57 Источник: Блог А. Плющева на "Эхе Москвы"

Фото: pixabay.com

Журналист Александр Плющев обратил внимание на то, что США больше не мировой лидер в смертности от COVID-19. Теперь это место заняла Россия.

Сегодня в России зафиксирован новый максимум смертей от ковида. За последние сутки подтверждено 1195 смертей. За весь период по РФ скончались 243 255 человек.

Если верить данным Росстата, сегодня в печальном списке стран лидирует Россия. Об этом написали аналитики Дмитрий Кобак и Ариэль Карлински, авторы исследования о «коэффициенте вранья» в разных странах — разнице между реальной и сообщаемой ковидной статистикой.

Плющев также подчеркнул, что впервые Россия попала и в первую десятку по р-баллу — это избыточная смертность в процентах к ожидаемой годовой смертности. «Этот показатель неявно учитывает, как размер населения, так и возрастную структуру, и в лидерах в основном преобладают сильно пострадавшие, но молодые страны, такие как Перу и Иран», - пояснил журналист.

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