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Жириновский придумал наказание для Рашкина — заставить его съесть лося целиком

, 17:30 Источник: РИА Новости

Жириновский придумал наказание для Рашкина — заставить его съесть лося целиком
фото: pixabay.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул идею, как наказать депутата от КПРФ Валерия Рашкина, автомобиль под управление которого полиция задержала в Саратовской области. При обыске машины полицейские в багажнике обнаружили убитого лося. Жириновский предложил заставить Рашкина съесть все мясо и только тогда отпустить.

"Лучшее наказание для Рашкина - заставить его сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит - не выпускать", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Сотрудники МВД предложили Рашкину пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения, но политик отказался.
По поводу возможного алкогольного опьянения Рашкина лидер ЛДПР считает: "это очень плохо, конечно".

Жириновский считает, что "в целом все это похоже на ситуацию с Сергеем Левченко в Иркутской области, который медведя застрелил". "Рашкину вообще не везёт, ему нужна война, бесконечна борьба. А сейчас такой обстановки нет, нет возможности применить свои качества", - полагает Жириновский.  Лидер ЛДПР подчеркнул, что предупреждал Рашкина - он "кончит плохо".

"Он прет как слон или медведь. Хотя Зюганову это выгодно, он сам человек деликатный, не все может сказать или сделать, а его ребята такие радикалы", - заключил Жириновский.

Рашкин рассказал полиции, что он вместе с приятелем забрали убитого лося из леса.

Следователи МВД возбудили уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в Лысогорском районе Саратовской области в машине у депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ, Первого секретаря Московского городского комитета КПРФ туши лося, топора и двух ножей., 

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