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Депутат Госдумы Рашкин объяснил ситуацию с убитым лосем в его машине

, 14:34 Источник: RTVI

Депутат Госдумы Рашкин объяснил ситуацию с убитым лосем в его машине
Валерий Рашкин, фото: сайт ГД

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин прокомментировал ситуацию с незаконной охотой в Саратовской области. Политик стал фигурантом уголовного дела после того, как в его автомобиле обнаружили разделанную тушу лося.

Рашкин рассказал, что находился в гостях у друзей и во время прогулки обнаружил тушу убитого животного. По его словам, уже смеркалось, и он увидел фары уезжающей машины. Затем он решил подойти к месту, где стоял автомобиль, и увидел «практически разделанного лося».

«Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга (они там хорошо чай попили), предложил им взять лося и отвезти в полицию»,- вспоминает депутат.

Погрузив лося в машину и немного отъехав, Рашкин с другом был остановлен «целой ордой» сотрудников полиции, ФСБ и природоохранных органов. Политик предположил, что данный инцидент может быть частью спланированной провокации против него.

«Оружия не было у нас. Была чистая машина, где ехали я и мой товарищ. Сейчас они все переворачивают с ног на голову якобы я убил лося»,- добавил он.

Политик уточнил, что инструменты для разделки, которые были обнаружены в его автомобиле, были найдены в лесу вместе с убитым лосем. Рашкин хотел все отвезти в полицию, но теперь думает, что неправильно поступил, и надо было вызвать сотрудников на место.

Кроме того, депутат отказался давать показания без присутствия адвоката и в настоящее время ожидает официальную повестку в полицию. Также Рашкин отверг обвинения, что вел машину в нетрезвом состоянии. Свой отказ от прохождения медицинского освидетельствования он объяснил опасением фальсификаций.

Ранее комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал заявление в полицию на депутата от КПРФ Рашкина за убийство лося. 

Опубликовано видео с места задержания депутата. 

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