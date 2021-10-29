В Саратовской области охотнадзор подал заявление в полицию на депутата от КПРФ Рашкина за убийство лося

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29 октября 2021, 11:59 Источник: ТАСС

Валерий Рашкин, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле политика находилась туша лося.

«На территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов примерно в 23:00 (28 октября) были услышаны выстрелы из охотничьего оружия. Инспекторы и полиция выехали в сторону выстрелов и обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых был Рашкин Валерий Фёдорович»,- рассказали в региональном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства.

Отмечается, что в машине обнаружили тушу лося и инструменты для разделки со следами крови, в 40 метрах от места задержания лежала шкура, ноги и голова животного.

По предварительным данным, депутат находился за рулем в нетрезвом состоянии. В отношении Рашкина был составлен административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. На кадрах, опубликованных в открытых источниках, видно, что мужчина немного покачивается при ходьбе.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте. Выясняется, было ли у политика разрешение на охоту на лося.

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