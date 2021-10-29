Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина поймали за нелегальную охоту
29 октября 2021, 11:53
Полиция остановила машину в Саратовской области, за рулем был Рашкин. Автомобиль решили обыскать и нашли в багажнике убитого лося. Депутат объяснил, что он вместе с приятелем забрали уже мертвое животное из леса. Об этом сообщает ТАСС.
Сотрудники предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения, но Рашкин отказался.
Сейчас полиция разбирается в подробностях.
Ущерб от незаконной добычи — 240 тыс. рублей для самца лося и 400 тыс. рублей для самки.
Редакция пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.
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