Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина поймали за нелегальную охоту

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29 октября 2021, 11:53

Фото: Соцсети

Полиция остановила машину в Саратовской области, за рулем был Рашкин. Автомобиль решили обыскать и нашли в багажнике убитого лося. Депутат объяснил, что он вместе с приятелем забрали уже мертвое животное из леса. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения, но Рашкин отказался.

Сейчас полиция разбирается в подробностях.

Ущерб от незаконной добычи — 240 тыс. рублей для самца лося и 400 тыс. рублей для самки.

Редакция пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

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