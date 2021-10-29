Депутат ГД Валерий Рашкин стал фигурантом уголовного дела о незаконной охоте

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29 октября 2021, 13:36

Следователи МВД возбудили уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в Лысогорском районе Саратовской области в машине у депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ, Первого секретаря Московского городского комитета КПРФ туши лося, топора и двух ножей. Об этом сообщается на на портале «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Саратовской области.



Как пояснили в ведомстве водителю автомобиля (Валерий Рашкин - депутат Госдумы восьмого созыва от КПРФ, глава Московского горкома КПРФ – прим.) было предложено пройти медицинское освидетельствование, от прохождения которого он отказался. В связи с этим на мужчину был составлен административный протокол, предусмотренный ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).



«29 октября в ночное время в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. В ходе выезда участковый уполномоченный полиции совместно с представителем Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови. Мужчина, управлявший автомобилем, (глава Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин – прим.) пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать», - указано в сообщении.



Кроме того по данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).



Ранее в СМИ сообщали, что первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Государственной думы восьмого созыва Валерий Рашкин был задержан с тушей убитого лося в Лысогорском районе Саратовской области.





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