В Калужской области вводится обязательная вакцинация

Аргументы Недели → Общество 13+

18 октября 2021, 10:34

Фото: pixabay.com

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что сегодня, 18 октября подпишет постановление правительства области об обязательной вакцинации отдельных категорий населения.

«Мы видим, как ситуация стремительно развивается в соседних регионах. И мы должны принять все меры для того, чтобы предотвратить и не допустить подобного развития событий в Калужской области», - сказал он.

Вакцинация от COVID-19 станет обязательной для государственных и муниципальных служащих, работников здравоохранения, образования, общепита, сферы услуг и торговли, транспорта, социальных работников.

По сравнению с серединой сентября в регионе в два раза выросло количество госпитализированных и амбулаторных больных коронавирусом. В среднем за сутки болезнь диагностируется у 160 человек.

Ранее обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан введена в Московской, Челябинской, Иркутской областях.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости