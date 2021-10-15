Иркутский Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию против COVID-19

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15 октября 2021, 16:54 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Иркутской области вакцинация от коронавируса стала обязательной для некоторых граждан. В пятницу на сайте регионального управления Роспотребнадзора опубликовано соответствующее постановление.

Согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат лица старше 60 лет, медицинские работники, государственные гражданские и муниципальные служащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники общепита и торговли,туристической и коммунальной сфер, промышленных и транспортных предприятий, сферы бытового обслуживания. В эту же категорию попали энергетики, вахтовики, волонтеры и лица, проживающие в социальных учреждениях.

Как говорится в документе, данное решение связано с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в регионе.

Обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан ранее уже введена в некоторых регионах страны — в частности, в Московской и Челябинской областях.

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