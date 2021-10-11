В Челябинской области стартовала обязательная вакцинация

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11 октября 2021, 11:30 Анна Семенова

Вакцинация - единственный способ остановить распространение вируса. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

По мнению властей, она позволит избежать локдауна.

Сегодняшняя статистика областного Минздрава говорит о 404 новых заболевших, пятеро из них школьники. Смертельных случаев за сутки – 27, причина смерти у всех непосредственно COVID-19.

Сегодня в региона официально стартовала обязательная вакцинация для всех, кто работает в контакте с людьми.

- У нас заполнены койки на ковидных базах, дальнейшее увеличение негативно будет влиять на оказание текущей и плановой медицинской помощи, - прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. - Хочу обратить внимание, что 94% госпитализированных с ковидом – это непривитые и подавляющее большинство тяжелых случаев — тоже непривитые граждане».

Новая мера хоть и возмущает многих, должна предотвратить введение локдауна и других дополнительных ограничений.

ЦИФРА

2079 жителей Челябинской области привились в прошедшие выходные в торговых комплексах и других общественных местах.

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