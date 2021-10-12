Обязательная вакцинация против COVID-19 вводится для ряда категорий граждан в Подмосковье

Аргументы Недели → Общество 13+

12 октября 2021, 10:47 Источник: РИА "Новости"

вакцинация, Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency

Во вторник стало известно, что в Подмосковье вводится обязательная вакцинация против COVID-19 для работников торговли, точек общественного питания, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов.

Главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление №6 от 11.10.2021, которое предусматривает введение дополнительных мер по борьбе с распространением коронавируса нового тира.

Руководителям предприятий следует до 10 ноября текущего года организовать вакцинацию работников против коронавирусной инфекции первым компонентом препарата (или однокомпонентной), а к 10 декабря 2021 года – второй дозой вакцины – не менее 80% сотрудников.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости