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Обязательная вакцинация против COVID-19 вводится для ряда категорий граждан в Подмосковье

, 10:47 Источник: РИА "Новости"

Обязательная вакцинация против COVID-19 вводится для ряда категорий граждан в Подмосковье
вакцинация, Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency

Во вторник стало известно, что в Подмосковье вводится обязательная вакцинация против COVID-19 для работников торговли, точек общественного питания, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов.

Главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление №6 от 11.10.2021, которое предусматривает введение дополнительных мер по борьбе с распространением коронавируса нового тира.

Руководителям предприятий следует до 10 ноября текущего года организовать вакцинацию работников против коронавирусной инфекции первым компонентом препарата (или однокомпонентной), а к 10 декабря 2021 года – второй дозой вакцины – не менее 80% сотрудников.

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