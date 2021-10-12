Иммунолог Жемчугов заявил, что новая вакцина от COVID-19 понадобится при снижении эффекта от существующих до 50%

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12 октября 2021, 08:28 Источник: ТАСС

шприц, коронавирус, pixabay.com

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что новая вакцина от коронавируса нового типа понадобится, если эффективность имеющихся препаратов снизится до 50% и ниже.

Владислав Жемчугов отметил, что вирус постоянно и непрерывно мутирует, а также совершенствуется в своей борьбе, в частности, с вакцинным коллективным иммунитетом. Иммунолог отметил, что если эффективность имеющихся препаратов станет меньше 50%, то понадобится новая вакцина.

По мнению Жемчугова, рост заболеваемости COVID-19 в настоящий момент фиксируется в первую очередь из-за мутаций коронавируса, которые снизили эффективность существующих препаратов примерно на 30%.

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