Иммунолог Жемчугов заявил, что новая вакцина от COVID-19 понадобится при снижении эффекта от существующих до 50%

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что новая вакцина от коронавируса нового типа понадобится, если эффективность имеющихся препаратов снизится до 50% и ниже.
Владислав Жемчугов отметил, что вирус постоянно и непрерывно мутирует, а также совершенствуется в своей борьбе, в частности, с вакцинным коллективным иммунитетом. Иммунолог отметил, что если эффективность имеющихся препаратов станет меньше 50%, то понадобится новая вакцина.
По мнению Жемчугова, рост заболеваемости COVID-19 в настоящий момент фиксируется в первую очередь из-за мутаций коронавируса, которые снизили эффективность существующих препаратов примерно на 30%.
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