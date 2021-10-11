В РФПИ назвали фейком статью The Sun о «краже» вакцины AstraZeneca

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11 октября 2021, 21:43

фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/ globallookpress.com

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) назвали фейком статью британского таблоида The Sun о «краже» формулы вакцины AstraZeneca. Создатели российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» заявляют, что публикации британских СМИ - ещё одна фальшивая новость и наглая ложь, основанная на анонимных источниках.

Отмечается, что история, созданная The Sun, продвигается противниками успеха одной из самых эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции нового типа в мир.

Создатели вакцины считают эти «атаки крайне неэтичными, поскольку они подрывают глобальные усилия по вакцинации».

Разработчики российской вакцины подчеркнули, что эти статьи не имеют никакого научного смысла, поскольку Спутник V и AstraZeneca используют разные платформы».

В Великобритании заявили, что формула российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» была украдена у фармацевтической компании Oxford/AstraZeneca «шпионами президента РФ Владимира Путина».

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