The Sun: формулу для «Спутника V» украли из Оксфорда «шпионы Путина»

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11 октября 2021, 13:25 Источник: The Sun

вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

В Великобритании заявили, что формула российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» была украдена у фармацевтической компании Oxford/AstraZeneca. Соответствующий материал опубликовал таблоид The Sun.

В источнике говорится, что формула была украдена «шпионами президента РФ Владимира Путина». Автор утверждает, что служба безопасности Оксфорда располагает доказательствами озвученной версии.

Отмечается, что «Спутник V» и Astra-Zeneca созданы по аналогической технологии, обе являются двухкомпонентными векторными вакцинами на основе аденовирусов. Однако российский препарат имеет в составе аденовирусы человека, а британский препарат - аденовирусы шимпанзе.

Министр внутренних дел Великобритании Дэмиан Хиндс уверен, что иностранные государства всегда хотят узнать конфиденциальную информацию, в том числе коммерческую тайну.

По данным издания, спецслужбы уже предупреждали о попытках российских хакеров добыть секретные данные из иностранных лабораторий, которые работали над созданием вакцин против коронавируса.

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