Вирусолог Лукашев предложил ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации: «Мы давно платим за вредные привычки»

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11 октября 2021, 11:39 Источник: Говорит Москва

вакцина, Фото: Patricio Murphy/globallookpress.com

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести меры финансового характера для повышения охвата вакцинации против новой коронавирусной инфекции. По его словам, в первую очередь штрафы должны коснуться людей из группы риска.

«Любое тяжёлое заболевание, в том числе и коронавирусная инфекция, - это большой ущерб для медицинской системы. Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей. В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки - акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжёлым грузом ложатся на систему здравоохранения»,- передает его слова радиостанция «Говорит Москва».

Лукашев отметил, что в свободном доступе есть эффективная вакцина, «которая хорошо предотвращает случаи тяжёлой инфекции и случаи с летальным исходом». Он считает, что штраф за уклонение от прививки в размере 5 тысяч рублей в месяц «вполне адекватный».

«… можно обсуждать не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере для тех групп населения, где риск очень высокий»,- резюмировал медик.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что препараты, применяемые для лечения коронавируса, могут привести к токсическому поражению печени.

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