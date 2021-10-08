Аргументы Недели Общество 13+

Глава Минздрава предупредил о влиянии препаратов против коронавируса на печень

, 14:57 Источник: ТАСС

Глава Минздрава предупредил о влиянии препаратов против коронавируса на печень
Михаил Мурашко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что препараты, применяемые для лечения новой коронавирусной инфекции, могут привести к токсическому поражению печени.

«Применяются ... препараты противовирусные, которые просто необходимо использовать для жизнесбережения, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», - пояснил он в ходе посещения Курской областной клинической больницы.

Мурашко, ссылаясь на мнение врачей, добавил, что вакцинация помогает не только избежать заболевания, но и исключить тяжелые последствия после лечения коронавируса.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, что высокие показатели летальных исходов связаны с более тяжелыми последствиями COVID-19, чем были ранее.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Песков назвал «подонками» и «хулиганами» арестованных за избиение пассажира в московском метро

Песков назвал «подонками» и «хулиганами» арестованных за избиение пассажира в московском метро

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал избиение 25-летнего пассажира тремя уроженцами Дагестана в московском метро. По его словам, в Кремле не почувствовали межнациональную напряженность.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Шоу-бизнес

Общество

Общество

Общество

Общество

В мире

В мире