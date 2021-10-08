Глава Минздрава предупредил о влиянии препаратов против коронавируса на печень

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что препараты, применяемые для лечения новой коронавирусной инфекции, могут привести к токсическому поражению печени.
«Применяются ... препараты противовирусные, которые просто необходимо использовать для жизнесбережения, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», - пояснил он в ходе посещения Курской областной клинической больницы.
Мурашко, ссылаясь на мнение врачей, добавил, что вакцинация помогает не только избежать заболевания, но и исключить тяжелые последствия после лечения коронавируса.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, что высокие показатели летальных исходов связаны с более тяжелыми последствиями COVID-19, чем были ранее.
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