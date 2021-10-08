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Врач Людмила Лапа назвала причины роста числа смертей от коронавирусной инфекции COVID-19

, 11:26

Врач Людмила Лапа назвала причины роста числа смертей от коронавирусной инфекции COVID-19
фото: pixabay.com

Врач-терапевт Людмила Лапа подтвердила рост смертности пациентов с подтвержденной коронавирусой инфекцией COVID-19 от последствий заболевания. В России в последние недели фиксируются антирекорды по числу умерших от коронавирусной инфекции нового типа за сутки.

Доктор Лапа объяснила, что высокие показатели летальных исходов связаны с более тяжелыми последствиями COVID-19, чем были ранее.

По словам врача-терапевта, сильно обостряются при коронавирусе диабеты, сосудистые проблемы, обостряются сложные аутоиммунные заболевания, по типу ревматоидного артрита, - передает радио Sputnik.

Людмила Лапа напомнила про санитарно-эпидемиологические правила. Доктор Лапа отметила, что люди за период пандемии пока не адаптировались к коронавирусу и остаются уязвимыми.

Многие граждане "перевели" вирус в разряд привычных и перестали соблюдать эпидемиологических условия, не надевают маски даже в метро.

По убеждению врача, если бы граждане "при любой эпидемии контроль над контактами – превыше всего". А люди их не контролируют, и это самое ужасное. "Мы перевели коронавирус в разряд привычных инфекций раньше, чем он заслуживает. Это достаточно сложная инфекция, в этом вся беда", – пояснила доктор Лапа.

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